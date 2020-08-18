Озвучено имя возможного нового президента Белоруссии в случае досрочных выборов

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18 августа 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Плакат на акции белорусской оппозиции, Cezary Kowalski / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко может согласиться на проведение досрочных выборов главы государства. Об этом в эфире YouTube-канала «ГлавТема Народ» рассказал Валерий Соловей, российский политический эксперт.

По словам аналитика, Лукашенко некоторое время назад обсудил с Москвой вариант передачи власти в Белоруссии, который предусматривает организацию досрочных выборов через шесть–восемь месяцев. Предлогом для проведения голосования должен стать уход Лукашенко в отставку по состоянию здоровья. В случае реализации данного сценария президентом станет Виктор Бабарико, отметил Соловей.

Ранее сообщалось, что политолог поведал о микроинсульте у Александра Лукашенко.