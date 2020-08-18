Политолог рассказал о микроинсульте и «очень плохом состоянии» Лукашенко

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18 августа 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко некоторое время назад перенес микроинсульт, после чего находится «в очень плохом состоянии». Об этом рассказал Валерий Соловей, российский политический эксперт.

По словам Соловья, процитированного изданием «Собеседник», здоровьем Лукашенко занимаются китайские медики, так как врачам из России он не доверяет. Также политолог поведал, что белорусский лидер принимает сильнодействующие обезболивающие препараты. Этим, как отметил Соловей, объясняются некоторые странности в публичных заявлениях главы государства.

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, предрек «огромный стратегический проигрыш» России в случае ввода войск в Белоруссию, где продолжаются массовые протесты.