Работники "Беларуськалия" вышли на забастовку, прекратив добычу руды на всех рудниках предприятия
18 августа 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]
Работники ОАО "Беларуськалий" поддержали общенациональную забастовку, прекратив добычу руды на всех рудниках предприятия. Белорусские граждане протестуют против результатов выборов президента с 9 августа.
ТАСС со ссылкой на председателя Белорусского независимого профсоюза Максима Познякова передает, что на ОАО "Беларуськалий" "стачкомы сформированы на всех рудоуправлениях, рудники стоят, люди не пошли в шахты, добыча руды не осуществляется".
Белорусский президент совершил главную политическую ошибку, перестав опираться на пророссийские силы, и в этом этом его можно сравнить с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Это мнение высказал директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
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