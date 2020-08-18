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18 августа 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

БМЗ, фото из соцсети

Работники ОАО "Беларуськалий" поддержали общенациональную забастовку, прекратив добычу руды на всех рудниках предприятия. Белорусские граждане протестуют против результатов выборов президента с 9 августа.

ТАСС со ссылкой на председателя Белорусского независимого профсоюза Максима Познякова передает, что

на ОАО "Беларуськалий" "стачкомы сформированы на всех рудоуправлениях, рудники стоят, люди не пошли в шахты, добыча руды не осуществляется".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Белоруссии "требуется ремонт политической системы".

Белорусский президент совершил главную политическую ошибку, перестав опираться на пророссийские силы, и в этом этом его можно сравнить с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Это мнение высказал директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко.