Политолог: Лукашенко повторяет политические ошибки Януковича

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18 августа 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко совершил главную политическую ошибку, перестав опираться на пророссийские силы, и в этом этом его можно сравнить с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Это мнение высказал директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко, передает РИА Новости. Эксперт сравнил происходящие события после выборов белорусского президента с действиями, ранее предпринимавшимися экс-украинским президентом Виктором Януковичем.

"Я думаю, что тот полномасштабный политический кризис, в котором оказалась Белоруссия, рано или поздно приведет к уходу от власти Александра Лукашенко. И главный вопрос - каким образом будет выстраиваться конфигурация власти после него - и формальная юридическая, и политическая", - сказал эксперт. Как считает Минченко, в последнее время Лукашенко проводил бездарную, бестолковую политику, и именно она стала причиной его политического краха.

Ранее примерно такое мнение высказал писатель Захар Прилепин.