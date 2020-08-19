Байден стал официальным конкурентом Трампа

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19 августа 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото globalluckpress.com/ Yuri Gripas

Демократы проголосовали за кандидатуру Джо Байдена на грядущих выборах в США. Он стал официальным конкурентом Дональда Трампа.



Теперь Трамп может спать беспокойно. Джо Байден стал официальным конкурентом. После голосования в Демократической партии, он официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента Соединенных Штатов.

«Демократы официально выдвинули кандидатуру Джо Байдена на пост президента во время эмоциональной второй ночи виртуального съезда своей партии, предупредив, что Дональд Трамп был “экзистенциальной угрозой” для Америки», — комментирует событие западная пресса: «Официальная номинация вытянула неожиданный билет, в экзамене истории, в котором вписано имя вице-президента Камалы Харрис».

Камала Харрис названа неожиданной фигурой, потому что она стала первой чернокожей женщиной, которая выдвинута на пост вице-президента Соединенных Штатов.

Джо Байден является самым опасным конкурентом для Дональда Трампа на грядущих выборах. При Бараке Обаме он сам был вице-президентом. Страна его знает. В преддверие выборов Трамп всячески боролся с Байденом. Эта возня переросла в серию скандалов.