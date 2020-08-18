Байден пока впереди, но у Трампа те же показатели как четыре года назад

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18 августа 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: levik.blog

Сейчас много кто сфокусирован совсем на других президентских выборах - вернее на их последствиях. Но я мало понимаю в политике Беларуси, а вот в Америке за последнюю неделю, что я был в отпуске, случилось несколько довольно важных вещей.

Первое: Кандидат от Демократической партии Джо Байден определился с напарницей на выборах

Все политологи ожидали, что, после обещания взять себе в вице-президенты женщину, и на волне протестов, связанных со смертью Джорджа Флойда, именно Камала Харрис - самая выгодная и квалифицированная кандидатура.

Так оно и вышло. В американской политике считается, что если у кандидата с кампанией всё в порядке, то лучше не делать резких движений. А если у него проблемы, если он отстаёт, то самое время сделать что-то неожиданное, чтоб резко перевернуть ход избирательной гонки. Именно так в 2008 году Джон МакКейн, отставая по социологии, принял решение выбрать своей напарницей малоизвестную (и, как оказалось, абсолютно неготовую) губернатошу Аляски, Сару Пэйлин. Тот выбор ему не помог, и он проиграл выборы Обаме. Байден же сейчас идёт впереди по всем прогнозам, и явно решил сделать "безопасный" выбор, остановившись на ожидаемой Харрис.

Второе: Байден продолжает лидировать

На этой неделе сайт fivethirtyeight опубликовал свою предвыборную модель, которая на основе социологических опросов определяет шансы на победу одного или другого кандидата. И согласно этой модели, вероятность победы Байдена 72%, а победа Трампа считается возможной на 28%. Любопытно, что почти так же оценивались шансы на победу партий в финальном прогнозе, прямо накануне выборов 2016 года.

Вероятность победы Трампа тогда была около 30%, и он в итоге выиграл

Важно понимать, что все эти модели дают предсказания, основываясь на сиюминутных данных, и с учётом того, сколько ещё остаётся времени до выборов. Это значит, что чем дольше до выборов, тем менее "уверенные" прогнозы они дают. Например сегодня Байден опережает Трампа по опросам где-то на 8%, и при этом его шанс на победу оценивается в 72%. Но если этот отрыв сохраниться прямо накануне выборов, то скорее всего модель оценит победу Байдена более вероятной. Но, не стоит исключать, что Трамп может сделать что-то чтоб увеличить свою популярность.

Третье: Трамп помирил Израиль и Эмираты

На днях президент объявил о довольно большом внешнеполитическом достижении: ему удалось добиться нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это довольно интересная история: страны давно шли на неофициальное сближение, "дружили спецслужбами", но с обеих сторон опасались заявить об этом открыто.

Сейчас же они вроде как договорились, и обе стороны рады показать, что это заслуга Белого Дома. Израиль публично отказался (пока) от планов аннексии палестинских территорий - эту аннексию бы всё равно никто не признал. Власти Эмиратов показывают остальным арабским странам, что смогли заставить "сионистов" поумерить свой пыл, и получают сильного союзника против Ирана. А Нетаньяху, очень удобно съезжая со своих "амбиций" аннексии, ещё и возвращает предвыборный долг Трампу, который в нужный момент признал израильский суверенитет над Голанскими Высотами.

Четвёртое: Начались съезды двух партий

Летом, в годы президентских выборов, обе главные партии проводят свои съезды, на которых происходит официальное выдвижение кандидатов на выборы. Несмотря на то, что обе кандидатуры уже давно известны, процесс "номинации" должен формально произойти во время съезда. Это пережиток эпохи до популяризации праймериз, когда делегации от штатов могли действительно выбрать одного из кандидатов прямо во время съезда. Но в последние десятилетия, эти съезды превратились по факту в очередное предвыборное мероприятие, которое растянуто на несколько дней.

В ходе этих сборищ выступают многочисленные знаменитости, из политики и не очень, и рассказывают стране о том, как хорош их кандидат, насколько плох его оппонент, и что американский народ достаточно умён, чтобы сделать верный выбор между ними, а значит, победа гарантирована!

Съезд демократов открылся сегодня в штате Висконсин, и пройдёт до четверга, а республиканцы свой съезд проведут на следующей неделе в Северной Каролине. Однако, в этом году, из-за коронавируса, масштаб этих съездов сильно урезан. Многие спикеры выступают по видеосвязи, и даже сам Байден не полетит в Милуоки, а будет принимать номинацию своей партии через условный Скайп.

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Короче много всего интересного происходит. Судя по всему, Байден пока остаётся впереди, но не стоит ставить крест на шансах Трампа, который уже показал, что умеет выигрывать из отстающих позиций. Тем более, что у него до сих пор есть преимущество в Коллегии Выборщиков.