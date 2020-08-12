Трамп нашел себе нового конкурента

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12 августа 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Трамп поставлен в тупик во время интервью на скриншоте youtube-видео

Президент Соединенных Штатов переключился с Джо Байдена. Новой жертвой его дразнилок стала Камала Харрис. Ее теперь называют возможной главной соперницей Трампа на грядущих выборах.

Это возможно манипуляция. Дональд Трамп, возможно, допек Джо Байдена. Теперь тот сомневается, что будет участвовать в президентских выборах в Соединенных Штатах.

«77-летний Байден далеко не уверен, что будет баллотироваться», — сообщила газета the Guardian: «Харрис стала его наиболее вероятным преемником. Теперь она стала большей мишенью, чем большинство его товарищей по партии».

Джо Байдена все это время называли главным соперником Трампа в грядущих выборах президента США. Нынешний американский лидер все это время отчаянно метал громы дразнилок и молнии эпитетов в адрес своего главного конкурента.

Теперь ему приходится переключаться на Камалу Харрис. Это вызывает затруднение. В прежние времена он дважды вкладывал деньги в кампанию по выдвижению Камалы Харрис на пост прокурора штата Калифорния. Тогда Трамп называл ее чрезвычайно ответственным прокурором по уголовным делам.

Теперь задача другая. Трампу нужно обвинять Харрис в том, что она будет пренебрегать законом и порядком. Впрочем, он уже нашел первый эпитет и назвал соперницу «противной», а кроме того, обвинил во вранье.

«Она-человек, который рассказал много-много историй, которые не были правдой», — уже дразнится Трамп.

По подсчетам американских СМИ, сам Дональд Трамп уже сделал больше 20 тысяч заявлений, которые либо считаются ложными, либо они вводят в заблуждение.

Между прочим год назад Камала Харрис стала причиной трудностей Джо Байдена. Тогда она выглядела, как оппонент конкурента Дональда Трампа. Все это может быть какой-то хитрой уловкой с целью манипуляции Дональда Трампа. Он чересчур эмоционален.