По словам процитированного «ПолитНавигатором» Гордона, операция готовилась в течение года, в ее организации были задействованы «высококвалифицированные люди» из разведки. Журналист выразил сожаление по поводу того, что «все накрылось медным тазом» из-за предательства «некоторых лиц» в окружении главы государства Зеленского.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский генерал Виктор Ягун раскрыл выгоду Киева в случае введения российских войск на территорию Белоруссии.
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