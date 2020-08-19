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Гордон назвал предательство у Зеленского причиной провала операции по поимке бойцов ЧВК Вагнера

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Гордон назвал предательство у Зеленского причиной провала операции по поимке бойцов ЧВК Вагнера
Сотрудник Службы безопасности Украины, Str / globallookpress.com

Украинская спецоперация по задержанию бойцов ЧВК Вагнера, которые принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе, провалилась из-за предательства в окружении президента Владимира Зеленского. С соответствующим заявлением выступил киевский журналист Дмитрий Гордон.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Гордона, операция готовилась в течение года, в ее организации были задействованы «высококвалифицированные люди» из разведки. Журналист выразил сожаление по поводу того, что «все накрылось медным тазом» из-за предательства «некоторых лиц» в окружении главы государства Зеленского.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский генерал Виктор Ягун раскрыл выгоду Киева в случае введения российских войск на территорию Белоруссии.

ДЦ

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