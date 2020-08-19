Бывший замглавы СБУ раскрыл «серьезную выгоду» Украины в случае ввода войск РФ в Белоруссию

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19 августа 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Предполагаемое введение войск Российской Федерации на территорию Белоруссии сулит «серьезную выгоду» Украине. С соответствующим заявлением выступил Виктор Ягун, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины.

По словам генерал-майора Ягуна, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», в случае переброски сил РФ в Белоруссию Украина останется единственным барьером между Москвой и Европой. При реализации данного сценария «во многом разблокируется» прямая военная помощь Киеву, отметил генерал. По его словам, также возможна западная поддержка, необходимая для вступления бывшей советской республики в Североатлантический альянс.

Ранее в среду сообщалось, что Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, как завершить вооруженное противостояние на востоке страны.