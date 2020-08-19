Первый президент Украины назвал единственный способ прекратить войну в Донбассе
19 августа 2020, 08:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Леонид Кравчук, первый украинский президент, представляющий Киев на переговорах по урегулированию вооруженного противостояния на территории Донбасса, назвал единственный способ прекратить данный конфликт, который продолжается с весны 2014 года. С соответствующим заявлением Кравчук выступил некоторое время назад в разговоре с представителями российских СМИ.
«Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину», - отметил экс-глава государства, ставший собеседником журналистов телеканала RT.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что политический эксперт Ростислав Ищенко спрогнозировал неизбежное возобновление боевых действий в Донбассе, где с конца прошлого месяца действует режим перемирия, и поражение Киева.
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