Политолог предрек неизбежное возобновление войны в Донбассе и поражение Украины
18 августа 2020, 16:08[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженное противостояние на востоке Украины неизбежно возобновится в будущем. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.
По словам специалиста, процитированного интернет-изданием «Политика сегодня», война в Донбассе «рано или поздно начнется». Ищенко предрек, что в результате боевых действий Киев потерпит поражение и будет вынужден отступить. Аналитик добавил, что «это произойдет не завтра и не через месяц».
Ранее сообщалось, что эксперт Владимир Соловейчик допустил начало гражданского конфликта на Украине из-за бывшего президента Петра Порошенко.
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