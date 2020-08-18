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Политолог предрек неизбежное возобновление войны в Донбассе и поражение Украины

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог предрек неизбежное возобновление войны в Донбассе и поражение Украины
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженное противостояние на востоке Украины неизбежно возобновится в будущем. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.

По словам специалиста, процитированного интернет-изданием «Политика сегодня», война в Донбассе «рано или поздно начнется». Ищенко предрек, что в результате боевых действий Киев потерпит поражение и будет вынужден отступить. Аналитик добавил, что «это произойдет не завтра и не через месяц».

Ранее сообщалось, что эксперт Владимир Соловейчик допустил начало гражданского конфликта на Украине из-за бывшего президента Петра Порошенко.

ДЦ

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