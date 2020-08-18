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Оглашен прогноз о вероятном начале новой гражданской войны на Украине из-за Порошенко

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Оглашен прогноз о вероятном начале новой гражданской войны на Украине из-за Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко, Evgen Kotenko / globallookpress.com

На Украине может начаться новая гражданская война из-за бывшего президента страны Петра Порошенко. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Владимир Соловейчик, политический аналитик.

Эксперт прокомментировал для российского интернет-издания ФАН недавнее заявление украинского депутата Ильи Кивы о том, что Порошенко мог запланировать переворот на 24 августа, когда в бывшей советской республике будет праздноваться очередной День независимости. По словам Соловейчика, экс-президент способен опереться в борьбе за власть на националистические батальоны, которые действующая киевская власть так и не разоружила. В случае попытки переворота возможен вариант новой гражданской войны, так как участникам путча будет некуда отступать, отметил собеседник СМИ.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде рассказали, почему украинские военные не взяли Луганск в 2014 году.

ДЦ

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