Экс-депутат Рады раскрыл, почему военные Украины не взяли столицу ЛНР в 2014-м
18 августа 2020, 12:48[ «Аргументы Недели» ]
Военные Украины имели возможность захватить Луганск в 2014 году, однако данный сценарий не был реализован. Об этом в разговоре с журналистами рассказал Сергей Мельничук, бывший депутат Верховной Рады.
По словам экс-парламентария, который шесть лет назад командовал одним из украинских добровольческих подразделений, в июне 2014-го он вместе со своими сослуживцами находился на подступах к столице самопровозглашенной ЛНР, однако от киевского командования поступил приказ не брать город. Как отметил Мельничук, он выполнил данное «преступное» распоряжение, пишет российское интернет-издание ФАН.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе снайпер уничтожил бойца ЛНР.
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