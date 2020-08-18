Экс-депутат Рады раскрыл, почему военные Украины не взяли столицу ЛНР в 2014-м

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18 августа 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Военные Украины имели возможность захватить Луганск в 2014 году, однако данный сценарий не был реализован. Об этом в разговоре с журналистами рассказал Сергей Мельничук, бывший депутат Верховной Рады.

По словам экс-парламентария, который шесть лет назад командовал одним из украинских добровольческих подразделений, в июне 2014-го он вместе со своими сослуживцами находился на подступах к столице самопровозглашенной ЛНР, однако от киевского командования поступил приказ не брать город. Как отметил Мельничук, он выполнил данное «преступное» распоряжение, пишет российское интернет-издание ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе снайпер уничтожил бойца ЛНР.