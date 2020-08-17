Снайпер ВСУ уничтожил бойца непризнанной ЛНР во время перемирия в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

17 августа 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

В зоне конфликта в Донбассе, где с 27 июля действует режим перемирия, от пули снайпера Вооруженных сил Украины погиб боец ЛНР. Об этом проинформировала пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

В Народной милиции рассказали, что вечером в минувшую субботу со стороны позиций одного из батальонов 24-й бригады ВСУ был открыт снайперский огонь по позициям ЛНР, которые расположены в районе населенного пункта Логвиново. Результатом данного инцидента стала гибель одного бойца.

Ранее сообщалось, что Юрий Кнутов, российский военный эксперт, раскрыл возможную выгоду президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в случае блицкрига Киева в Донбассе.