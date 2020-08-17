Снайпер ВСУ уничтожил бойца непризнанной ЛНР во время перемирия в Донбассе
17 августа 2020, 08:45[ «Аргументы Недели» ]
В зоне конфликта в Донбассе, где с 27 июля действует режим перемирия, от пули снайпера Вооруженных сил Украины погиб боец ЛНР. Об этом проинформировала пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.
В Народной милиции рассказали, что вечером в минувшую субботу со стороны позиций одного из батальонов 24-й бригады ВСУ был открыт снайперский огонь по позициям ЛНР, которые расположены в районе населенного пункта Логвиново. Результатом данного инцидента стала гибель одного бойца.
Ранее сообщалось, что Юрий Кнутов, российский военный эксперт, раскрыл возможную выгоду президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в случае блицкрига Киева в Донбассе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.