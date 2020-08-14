Экс-полковник раскрыл возможную выгоду Трампа в случае блицкрига ВСУ в Донбассе

Как констатировал специалист, Трамп оказался в незавидном положении перед выборами главы государства из-за пандемии коронавирусной инфекции и столкновений на расовой почве. В сложившейся ситуации скоротечная операция ВСУ с целью взятия под контроль территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР может стать «спасением» для Трампа, отметил Кнутов. По его словам, если хозяин Белого дома объявит, что США помогли Киеву организовать операцию, рейтинг политика поднимется на 5-10%. Этого может хватить Трампу для победы на выборах.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Народной милиции ДНР проинформировали о новых потерях киевских военных в Донбассе.
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