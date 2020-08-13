Экс-полковник РФ озвучил возможный сценарий разгрома Украиной республик Донбасса

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13 августа 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российский военный эксперт, полковник к отставке Юрий Кнутов озвучил возможный сценарий разгрома Украиной непризнанных ДНР и ЛНР. По данному вопросу специалист высказался в беседе с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».

По словам Кнутова, сегодняшняя ситуация в зоне конфликта на востоке Украины выглядит как затишье перед бурей. Эксперт считает, что Киев может решиться на реализацию в Донбассе «хорватского сценария».

«Это быстрый захват территории глубокими танковыми клиньями и отсечение республик от границы с Россией. После взятия под контроль границы в дело вступят национальные батальоны, которые начнут зачистку», - отметил Кнутов.

Бывший полковник добавил, что обозначенный им вариант развития событий предполагает «кровавую резню с концентрационными лагерями и фильтрационными пунктами».

Ранее в четверг сообщалось, что в Верховной Раде назвали возможный срок свержения украинского президента Владимира Зеленского.