Депутат Верховной Рады раскрыл возможный срок свержения президента Зеленского

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13 августа 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский может быть свергнут в течение осени 2020 года. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад Ренат Кузьмин, депутат Верховной Рады.

По словам парламентария, сведения, попавшие в распоряжение Давида Жвании, бывшего соратника экс-президента Петра Порошенко, говорят о том, что «группа преступников», захвативших власть в результате победы Евромайдана в 2014-м, готовит новый госпереворот будущей осенью.

Ранее в четверг сообщалось, что Владимир Горбулин, бывший секретарь украинского Совнацбеза, предсказал вероятный ответ Киева на «низкотехнологическую войну» России.