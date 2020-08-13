Экс-секретарь СНБО предрек вероятный ответ Украины на «низкотехнологическую войну» России
13 августа 2020, 11:07[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация в настоящий момент якобы ведет «низкотехнологическую войну» против украинского государства. С соответствующим утверждением в разговоре со СМИ выступил Владимир Горбулин, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
По словам Горбулина, процитированного «ПолитНавигатором», Киев может ответить на действия Москвы с помощью развития контрразведки, разведывательных органов и специальных структур, способных противостоять «информационному террору», который якобы развязала РФ.
Украинские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессии» со стороны России. Официальная Москва подобные обвинения отрицает.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Игорь Луценко, экс-депутат Верховной Рады, предложил объединить Украину и Белоруссию.
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