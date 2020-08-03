Юлия Тимошенко назвала «трагическую» ошибку жителей Украины
3 августа 2020, 08:13[ «Аргументы Недели» ]
Избрание действующей власти во главе с президентом Владимиром Зеленским стало «тяжелой» и «трагической» ошибкой, совершенной жителями Украины. Такую точку зрения озвучила политик Юлия Тимошенко.
Как передает РИА Новости, лидер партии «Батькивщина» назвала кабинет министров, сформированный в стране после победы Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» на соответственно президентских и парламентских выборах, «правительством невежд и непрофессионалов». По словам Тимошенко, у украинских избирателей есть шанс исправить допущенный ими просчет на региональных выборах, которые намечены на октябрь текущего года.
Ранее сообщалось, что эксперт с Украины Андрей Клименко предсказал возможное начало морской «войны» с Россией осенью 2020-го.
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