Украинский аналитик предрек вероятное начало морской «войны» с РФ осенью 2020-го

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1 августа 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Вероятность начала «войны» Российской Федерации против Украины на Черном море в сентябре текущего года близка к 70−80%. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Андрей Клименко, киевский эксперт.

Аналитик ждет, что боевые действия разгорятся ближе к октябрю, когда на Украине должны пройти региональные выборы. Согласно прогнозу Клименко, процитированного EADaily, старт военному конфликту дадут российские учения «Кавказ-2020».

Представители киевских властей и экспертного сообщества регулярно обвиняют Москву в агрессивных намерениях. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что в непризнанной ЛНР проинформировали о потерях ополченцев в результате воздушной атаки украинских силовиков.