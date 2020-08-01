Украинский аналитик предрек вероятное начало морской «войны» с РФ осенью 2020-го
1 августа 2020, 12:23[ «Аргументы Недели» ]
Вероятность начала «войны» Российской Федерации против Украины на Черном море в сентябре текущего года близка к 70−80%. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Андрей Клименко, киевский эксперт.
Аналитик ждет, что боевые действия разгорятся ближе к октябрю, когда на Украине должны пройти региональные выборы. Согласно прогнозу Клименко, процитированного EADaily, старт военному конфликту дадут российские учения «Кавказ-2020».
Представители киевских властей и экспертного сообщества регулярно обвиняют Москву в агрессивных намерениях. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.
Ранее сообщалось, что в непризнанной ЛНР проинформировали о потерях ополченцев в результате воздушной атаки украинских силовиков.
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