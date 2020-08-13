Разведка ДНР сообщила о потерях ВСУ в результате взрыва у позиций морпехов под Горловкой
13 августа 2020, 19:55[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины понесли потери в результате взрыва, произошедшего вблизи позиций 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты. Соответствующие сведения оказались в распоряжении разведки ДНР.
Из сводки, распространенной пресс-службой Народной милиции непризнанной республики, следует, что данный инцидент произошел в районе поселка Новгородское под Горловкой. В результате подрыва противопехотной мины, к которому привела неосторожность, погиб один военный, еще один ранен.
Ранее сегодня сообщалось, что Ренат Кузьмин, депутат украинского парламента, рассказал, когда могут свергнуть президента страны Владимира Зеленского.
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