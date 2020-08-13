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Разведка ДНР сообщила о потерях ВСУ в результате взрыва у позиций морпехов под Горловкой

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Разведка ДНР сообщила о потерях ВСУ в результате взрыва у позиций морпехов под Горловкой
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины понесли потери в результате взрыва, произошедшего вблизи позиций 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты. Соответствующие сведения оказались в распоряжении разведки ДНР.

Из сводки, распространенной пресс-службой Народной милиции непризнанной республики, следует, что данный инцидент произошел в районе поселка Новгородское под Горловкой. В результате подрыва противопехотной мины, к которому привела неосторожность, погиб один военный, еще один ранен.

Ранее сегодня сообщалось, что Ренат Кузьмин, депутат украинского парламента, рассказал, когда могут свергнуть президента страны Владимира Зеленского.

ДЦ

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