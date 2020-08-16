Депутат Рады назвал возможную дату госпереворота на Украине

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16 августа 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг Украины, pixabay.com

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший президент Петр Порошенко планирует устроить государственный переворот.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, 24 августа, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», - пояснил он.

Кива отметил, что Порошенко попытается захватить несколько административных зданий, в том числе Офис нынешнего главы государства Владимира Зеленского, а также потребует проведения досрочных выборов президента и парламента. По его словам, участвовать в перевороте будут люди, которые «имеют желание и опыт свержения власти».

«… ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине», - высказал он. Кива добавил, что только так Порошенко сможет уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы.