Экс-соратник Порошенко поведал об иностранном финансировании переворота на Украине в 2014-м

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31 июля 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания, ранее входивший в число соратников Петра Порошенко, рассказал об иностранном финансировании украинского Евромайдана. Соответствующее видео Жвания разместил на своем YouTube-канале.

Экс-парламентарий назвал массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к свержению главы государства Виктора Януковича, государственным переворотом. Задействованные в нем силы, по словам Жвании, получали финансирование в том числе из внешних источников. В качестве одного из них выступило литовское посольство в Киеве. Через дипломатическое представительство участникам захвата власти передавались деньги и оружие, отметил бывший соратник Порошенко.

Ранее сообщалось, что Вадим Карасев, украинский политолог, поведал, кто может стать преемником действующего президента страны Владимира Зеленского.