Порошенко обвиняют в подстрекательстве к революции и коррупционных преступлениях

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24 июля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания заявил о преступлениях, совершённых экс-президентом страны Петром Порошенко, который финансировал майдан и платил европейским политикам за проявление по отношению к нему лояльного отношения.



Помимо экс-президента политик обвиняет и бывшего депутата Николая Мартыненко. Они вместе с Петром Порошенко принимали участие в совершении многих коррупционных преступлений в смутный политический период.

Далее в список обвиняемых попал Александр Турчинов, который исполнял обязанности президента до избрания Порошенко.



Сговор олигархов позволил Порошенко стать президентом, по мнению Жвании. Он также утверждает, что бывший посол Украины в Германии Павел Климкин передал в европейское государство 5 миллионов евро для поддержки Порошенко со стороны Европейского Союза.



Жвания добавил, что готов дать показания следственным органам. В пресс-службе партии «Европейская солидарность» заявили, что Давид Жвания очень часто меняет политические ориентиры, при этом часто посещает Россию.



