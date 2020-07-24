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Порошенко обвиняют в подстрекательстве к революции и коррупционных преступлениях

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко обвиняют в подстрекательстве к революции и коррупционных преступлениях

Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания заявил о преступлениях, совершённых экс-президентом страны Петром Порошенко, который финансировал майдан и платил европейским политикам за проявление по отношению к нему лояльного отношения.

Помимо экс-президента политик обвиняет и бывшего депутата Николая Мартыненко. Они вместе с Петром Порошенко принимали участие в совершении многих коррупционных преступлений в смутный политический период.
Далее в список обвиняемых попал Александр Турчинов, который исполнял обязанности президента до избрания Порошенко.

Сговор олигархов позволил Порошенко стать президентом, по мнению Жвании. Он также утверждает, что бывший посол Украины в Германии Павел Климкин передал в европейское государство 5 миллионов евро для поддержки Порошенко со стороны Европейского Союза.

Жвания добавил, что готов дать показания следственным органам. В пресс-службе партии «Европейская солидарность» заявили, что Давид Жвания очень часто меняет политические ориентиры, при этом часто посещает Россию.

ПВ

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