Ветеран АТО обвинил главу офиса Зеленского в срыве «уникальной» операции СБУ по задержанию бойцов ЧВК Вагнера

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18 августа 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Андрей Ермак, глава офиса президента Владимира Зеленского, сорвал «уникальную» операцию Службы безопасности Украины по задержанию бойцов ЧВК Вагнера, воевавших на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С таким обвинением на своей странице в социальной сети Facebook выступил Евгений Шевченко, ветеран «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

По словам Шевченко, россиян, задержанных в конце июля в Белоруссии, набрал якобы для работы в Венесуэле залегендированный агент СБУ. Согласно замыслу спецслужбы, самолет с наемниками, следующий из Минска в Стамбул, должен был приземлиться в Киеве, где вагнеровцев арестовали бы украинские силовики.

Как написал ветеран АТО, данную операцию в последний момент «слил в унитаз» Андрей Ермак, который, согласно утверждению автора поста, «является агентом российских спецслужб». Из публикации Евгения Шевченко следует, что Ермак передал информацию о планах СБУ Москве.

Ранее сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе от пули украинского снайпера погиб боец Народной милиции ЛНР.