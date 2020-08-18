Цепкало с семьей не разрешили вылететь из Киева в Варшаву

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18 августа 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Валерий Цепкало, Facebook

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало сообщил, что его вместе c семьей не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Отмечается, что политик хотел там встретиться с «влиятельными чиновниками из Вашингтона».

«Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу», - уточнил он.

Цепкало отметил, что у его супруги и детей имеются действующие шенгенские визы, а также письмо главного санитарного врача Польши, разрешающее не отбывать карантин. Кроме того, около 10 дней назад политик уже посещал эту страну. Он также прилетал туда из Киева. Тогда у него не возникло проблем.

Ранее сообщалось, что Россия объявила Валерия Цепкало в розыск после возбужденного против него в Белоруссии уголовного дела о взятке в особо крупном размере.