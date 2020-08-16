В штабе Цепкало раскрыли местонахождение его семьи

Аргументы Недели → В мире 13+

16 августа 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг Белоруссии, pixabay.com

В штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало сообщили о местонахождении семьи объявленного в розыск политика. В ведомстве пояснили, что его жена и дети находятся в безопасности.

«В настоящий момент Вероника [жена] и дети уже находятся в безопасности в Украине», - уточнили в штабе.

Собеседник отметил, что Веронику Цепкало с детьми более трех часов удерживали ночью на погранпереходе Троебортное (граница РФ и Украины) во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе». При этом Цепкало расценил данные действия как «откровенное давление на него в связи с политической деятельностью», пояснил он. В штабе добавили, что ситуация вызвала шок и возмущение его сторонников.

Ранее сообщалось, что Россия объявила Валерия Цепкало в розыск после возбужденного против него в Белоруссии уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Однако сам политик называл данную информацию «чушью».