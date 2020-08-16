Цепкало намерен встретиться в Польше с «очень влиятельными политиками» из США
16 августа 2020, 10:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало сообщили, что у него запланированы встречи с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона.
«Это [переезд в Польшу] не произойдет прямо сейчас, это произойдет в течение нескольких дней ближайших. Да, у них такие планы есть - перебраться в Варшаву. Это будет временное место жительства. У Валерия в Варшаве предполагаются встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона», - пояснил собеседник.
По его словам, переезд Цепкало в Польшу может произойти во вторник, если будут готовы необходимые документы.
Ранее сообщалось о местонахождении семьи объявленного в розыск политика.
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