Цепкало намерен встретиться в Польше с «очень влиятельными политиками» из США

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16 августа 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Валерий Цепкало, Facebook

В штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало сообщили, что у него запланированы встречи с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона.

«Это [переезд в Польшу] не произойдет прямо сейчас, это произойдет в течение нескольких дней ближайших. Да, у них такие планы есть - перебраться в Варшаву. Это будет временное место жительства. У Валерия в Варшаве предполагаются встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона», - пояснил собеседник.

По его словам, переезд Цепкало в Польшу может произойти во вторник, если будут готовы необходимые документы.

Ранее сообщалось о местонахождении семьи объявленного в розыск политика.