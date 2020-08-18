Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»

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18 августа 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссия, фото с сайта: belarus.by

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней. Среди награжденных медалью «За безупречную службу I степени» - заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков, - передает ТАСС

В понедельник, 17 августа, Лукашенко объяснил избиения задержанных на несанкционированых акциях протестующих их агрессией в отношении сотрудников правоохранительных органов. Белорусский президент заявил, что граждан били, потому что они «сами бросались на ментов».

Акции в Минске и других городах Беларуси начались после оглашения итогов выборов президента. Люди выходят на улицу с 9 августа. Тысячи работников крупных промышленных предприятий Белорусси поддержали митингующих объявили забастовку. С государственных телеканалов увольняются известные журналисты. Подал в отставку посол Белоруссии в Словакии.

Диджей Влад Соколовский, поставивший вместе с Кириллом Галановым песню «Перемен» во время предвыборной акции в поддержку Александра Лукашенко, 6 августа сообщил об угрозах от замглавы МВД Белоруссии.