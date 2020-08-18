Включивший песню «Перемен» диджей сообщил об угрозах от замглавы МВД Белоруссии

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18 августа 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Белоруссия, акции протеста, фото из соцсетей

Диджей Влад Соколовский поставививший вместе с Кириллом Галановым песню «Перемен» во время предвыборной акции в поддержку Александра Лукашенко 6 августа сообщил об угрозах от замглавы МВД Белоруссии.

Акция в поддержку Лукашенко проходила в Минске в Киевском сквере. Соколовский рассказал, что после завершения мероприятия он вместе с Галановым отошел от большого количества народа.

По его словам, их «арестовывали два сотрудника в штатском». Его пальцем не тронули, а Кирилла взяли за руку. Диджеев привезли в РУВД, сотрудники органов составили протоколы. В полночь их перевили в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина, там поместили в карцер. 8 августа в суде им предъявили сопротивление при задержании. После суда Соколовского вернули в карцер, откинули койку, провели обыск, забрали белье. Так было и на следующие сутки. В тот день к нему в камеру зашел заместитель министра МВД Александр Барсуков.

Когда замглавы МВД вошел в камеру, сказал: «Перемен хотели? Много людей вышло, много в больнице пострадавших и задержанных. Готовься, сядешь лет на 10». По словам диджея, во время разговора Барсуков ударил его два раза в спину, - передает РБК. «Но это было не избиение. ...скорее... показать, кто здесь хозяин — элемент психологического давления».

Галанов рассказал, что их с Соколовским в первый же день после задержания «разъединили».