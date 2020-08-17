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Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
фото: Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже идет работа над третьим вариантом Конституции. По его словам, данные изменения предусматривают в том числе перераспределение властных полномочий.

В ходе общения с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко сообщил, что ему предложили два варианта Конституции, но он их отверг, поскольку они не очень отличаются от нынешнего.

«Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда … Приходите, садитесь - и работаем над Конституцией», - высказал он, отметив, что готов поделиться полномочиями, но «не под давлением и не через улицу».

Ранее сообщалось, что  Лукашенко освистали на сегодняшней встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей. 

БА

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