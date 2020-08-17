Лукашенко на вертолете прибыл на встречу с рабочими заводов
17 августа 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где должна состояться встреча с рабочими. Однако напротив центральной проходной собрались около сотни человек с бело-красными флагами.
Сотрудница завода отметила, что они не собираются митинговать, а хотят встретиться с главой республики. При этом протестующие собрались рядом с проходной МЗКТ, чтобы выразить солидарность с рабочими. Согласно последним данным, к заводу также движутся рабочие с электротехнического и тракторного заводов.
Борт приземлился около 10.00 (мск). Несколько человек в касках и рабочей форме с плакатом «Минские кабельные сети рабочих» позже присоединились к акции.
Ранее сенатор Алексей Пушков назвал главную причину вероятного проигрыша Лукашенко.
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