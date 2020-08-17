Пушков назвал главную причину вероятного проигрыша Лукашенко

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17 августа 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии. По его словам, «слабость информационной политики» станет главной причиной проигрыша президента Александра Лукашенко оппозиции.

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти. Главные битвы сегодня разворачиваются в сфере информации, которая является "кровью", циркулирующей в артериях и венах общественного организма», - пояснил он.

Пушков отметил, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества. Сенатор добавил, что «примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество» сослужит Лукашенко плохую службу.

Ранее сообщалось, что люди из окружения Александра Лукашенко обращались к представителям Кремля с просьбой о его побеге в Россию в случае «свержения».