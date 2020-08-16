В Минске огромная колонна людей вышла к зданию КГБ. Они требуют посадить Лукашенко в автозак и освободить политзаключенных

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16 августа 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Протестующие дошли до Дома правительства на площади Независимости. При этом, как сообщает Sputnik Беларусь, хвост колонны ещё у стелы. На митинг ранее пришла соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

«Наше главное требование – бывший президент должен подать в отставку. 26 лет кошмара должны закончиться», – сказала Колесникова во время митинга. Она призвала присоединиться к протестам работников заводов, фабрик, государственных СМИ.

Митингующие люди вышли к зданию КГБ , они скандируют «Трибунал», «Уходи», «Лукашенко в автозак». Силовиков не видно, сегодня они вообще не вмешиваются в события по всей стране, Также собравшиеся требуют выпустить политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского.

МВД Белоруссии даже не берётся считать, сколько сейчас человек на площади. «Люди прибывают, они идут с разных улиц, и сейчас очень сложно оценить их количество», — сообщила пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.