Лукашенко попросил «забрать» обнаруженный у него в Москве дом

Аргументы Недели → В мире 13+

15 августа 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о загородном доме в Балашихе и особняке в центре Москвы. По его словам, у него нет никакой недвижимости, кроме официальной резиденции в деревне.

«… иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел», - высказал он.

Лукашенко отметил, что власти не могут допустить создания «подленького» настроения с помощью фейков.

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко.