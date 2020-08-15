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Лукашенко попросил «забрать» обнаруженный у него в Москве дом

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Лукашенко попросил «забрать» обнаруженный у него в Москве дом
Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о загородном доме в Балашихе и особняке в центре Москвы. По его словам, у него нет никакой недвижимости, кроме официальной резиденции в деревне.

«… иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел», - высказал он.

Лукашенко отметил, что власти не могут допустить создания «подленького» настроения с помощью фейков.

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко. 

БА
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