В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко
15 августа 2020, 14:47[ «Аргументы Недели» ]
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Известно, что глава республики захотел обсудить с российским лидером сложившуюся в Беларуси ситуацию.
«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов», - пояснили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что с обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Сейчас самое главное не допустить, чтобы этими проблемами воспользовались деструктивные силы, стремящиеся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства, отметили главы государств.
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