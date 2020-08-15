В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко

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15 августа 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , Russian Archive/globallookpress.com

В Кремле рассказали подробности телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Известно, что глава республики захотел обсудить с российским лидером сложившуюся в Беларуси ситуацию.

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов», - пояснили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что с обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Сейчас самое главное не допустить, чтобы этими проблемами воспользовались деструктивные силы, стремящиеся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства, отметили главы государств.