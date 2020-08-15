Лукашенко хочет переговорить с Путиным: «Уже угроза не только Беларуси»
15 августа 2020, 12:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения сложившееся в республике ситуации.
«… фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак ... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим», - пояснил он.
Лукашенко отметил, если белорусы не выдержат, то волна протестов «покатится» в другие страны, поэтому за республику так и «уцепились». По его словам, против Белоруссии разворачивается внешняя агрессия по сценарию «цветной революции».
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