Лукашенко хочет переговорить с Путиным: «Уже угроза не только Беларуси»

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15 августа 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , President of Russia/Twitter.com/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения сложившееся в республике ситуации.

«… фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак ... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим», - пояснил он.

Лукашенко отметил, если белорусы не выдержат, то волна протестов «покатится» в другие страны, поэтому за республику так и «уцепились». По его словам, против Белоруссии разворачивается внешняя агрессия по сценарию «цветной революции».