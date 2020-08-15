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15 августа 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Евросоюз не признаёт результаты президентских выборов в Белоруссии и начинает работать над введением санкций в отношении Минска, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении Белоруссии, но если быть точными,то санкции направлены лично против Лукашенко и действующей власти в стране. По словам дипломатического источника агентства, Брюссель подготовит список официальных лиц Белоруссии, которые будут занесены в черный список.

Как заявил источник в делегации одной из европейских стран в совете ЕС, санкции введут против «ответственных за применение насилия и нарушение прав человека» в республике. «Политическое решение о введении санкций достигнуто», — сказал он. Решение о применении санкций было принято по итогам встречи глав МИДов 27 стран ЕС по видеосвязи в пятницу, 14 августа.