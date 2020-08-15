Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

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15 августа 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с массовыми беспорядками в республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы Беларуси в субботу, 15 августа.

«… фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», - заявил в ходе совещания Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что не верит в «мирные протесты и демонстрации». Напомним, что массовые беспорядки начались после выборов президента республики, 9 августа. Местные граждане недовольны результатами голосования.