Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

15 августа 2020, 13:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с массовыми беспорядками в республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы Беларуси в субботу, 15 августа.
«… фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», - заявил в ходе совещания Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер отметил, что не верит в «мирные протесты и демонстрации». Напомним, что массовые беспорядки начались после выборов президента республики, 9 августа. Местные граждане недовольны результатами голосования.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.