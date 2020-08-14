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Дворец Лукашенко в подмосковной Балашихе, стоимостью 267 миллионов рублей, выставлен на продажу

, 00:30 [ «Аргументы Недели» ]

Дворец Лукашенко в подмосковной Балашихе, стоимостью 267 миллионов рублей, выставлен на продажу

В подмосковной Балашихе на 90 сотках земли расположены хоромы Александра Лукашенко, которые уже полгода безуспешно пытаются продать, потому как непрестижно "батьке" жить в таком захолустье.

Продажей особняка занимается нефтеперерабатывающая компания "Нафтан". В декабре прошлого года был создан специальный сайт, где указаны параметры резиденции, стоимость и размещены фотографии. Отдельного внимания стоит описание особняка: "находится в тихой и зеленой части Московской области, отлично подойдет тем, кто устал от городской суеты и хочет расслабиться за пределами городской черты, дом оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: небольшой и красивый пруд с полянкой для уединения, большое количество комнат, бильярд, сауна".

Примечательно, что соседи ни разу не видели Лукашенко в этом доме. По некоторым данным, президент считал его непрестижным. По приезде в Москву пользовался особняком, находящимся на объекте ФСО "Воробьевы горы", с видом на Москва-реку, сообщает канал "Сканер".

БИ

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