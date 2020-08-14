Политолог спрогнозировал вероятную отставку Лукашенко в ближайшие 48 часов

Александр Лукашенко может покинуть должность президента Белоруссии в течение ближайших двух суток. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Суздальцев, российский политический эксперт.
Специалист, выступивший на радио «Комсомольская правда», рассказал, что в пятницу в Минске «остановилось метро», на белорусских промышленных предприятиях идут митинги и забастовки. Увеличивается количество протестующих на улицах.
По словам Суздальцева, «этот решающий день заставит Лукашенко идти в отставку». Эксперт предположил, что политик покинет свой пост в ближайшие 48 часов.
Ранее сегодня сообщалось, что блогер Дмитрий Медведев поведал, при каком условии официальная Москва может перейти к «радикальным действиям» по Белоруссии.
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