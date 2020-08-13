Политолог Корнилов предсказал ответ России в случае вступления Украины в НАТО
13 августа 2020, 20:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Российский политический эксперт Владимир Корнилов рассказал, как ответит Москва, если Украина станет членом Североатлантического альянса. По данному вопросу специалист высказался в беседе с представителями интернет-СМИ.
По словам Корнилова, его удивляют заявления некоторых аналитиков о том, что Киев никогда не примут в НАТО. «Мечты» о присоединении Украины к блоку есть у многих «деятелей» в альянсе, отметил политолог.
Как полагает эксперт, вступление соседней страны в НАТО вызовет у России «соответствующую реакцию», которая «точно не будет способствовать обеспечению стабильности на границах Евросоюза». Это осознают в Германии и Франции, которые не поддерживают идею о включении Украины в альянс, отметил Владимир Корнилов.
Ранее сообщалось, что политолог Евгений Сатановский спрогнозировал «раздел России» после потери Украины и Казахстана.
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