Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Сатановский спрогнозировал «раздел России» после потери Белоруссии и Казахстана

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Рамблер»

Сатановский спрогнозировал «раздел России» после потери Белоруссии и Казахстана
Флаг России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация может повторить судьбу таких исчезнувших государств, как Оттоманская империя и Австро-Венгрия. С соответствующим прогнозом выступил Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

Как пишет «Рамблер», Сатановский отметил, что Россия теряет Белоруссию, а до этого потеряла Украину. В будущем подобная ситуация должна повториться с Казахстаном, предсказал аналитик. По мнению Евгения Сатановского, после данных геополитических неудач Москвы «раздел России» станет вопросом времени.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный журналист Маргарита Симоньян назвала условие для революции в Белоруссии.

ДЦ

В мире

«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка

«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка

Еще один способ протеста мирных граждан Белоруссии против диктатуры и нечестных выборов - забастовки. Рабочие массово покидают свои места на заводах, рынках и стройках и требуют отставки Лукашенко.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью