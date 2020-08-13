Сатановский спрогнозировал «раздел России» после потери Белоруссии и Казахстана

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13 августа 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Рамблер»

Флаг России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация может повторить судьбу таких исчезнувших государств, как Оттоманская империя и Австро-Венгрия. С соответствующим прогнозом выступил Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

Как пишет «Рамблер», Сатановский отметил, что Россия теряет Белоруссию, а до этого потеряла Украину. В будущем подобная ситуация должна повториться с Казахстаном, предсказал аналитик. По мнению Евгения Сатановского, после данных геополитических неудач Москвы «раздел России» станет вопросом времени.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный журналист Маргарита Симоньян назвала условие для революции в Белоруссии.