Экс-полковник РФ предсказал военный ответ Москвы в случае нападения НАТО на Крым
12 августа 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
В начале текущего года в Североатлантическом альянсе приняли стратегическую концепцию, предполагающую уничтожение Российской Федерации. Об этом в беседе со СМИ рассказал отечественный военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.
По словам Кнутова, стратегия, разработанная в НАТО, предусматривает одновременный удар по нескольким российским регионам. В числе них Крым, Калининград и Курилы.
Как отметил эксперт, в альянсе полагают, что подобная атака заставит Москву растеряться, однако этого не произойдет. Юрий Кнутов спрогнозировал, что Россия в ответ задействует свое гиперзвуковое оружие. Оно уничтожит значительную часть городов, расположенных в Соединенных Штатах и на территории других стран, входящих в НАТО.
Ранее сообщалось, что на страницах вьетнамской прессы поведали о «жестком ответе» РФ на приближение американских войск к границам страны.
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