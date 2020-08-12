Экс-полковник РФ предсказал военный ответ Москвы в случае нападения НАТО на Крым

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В начале текущего года в Североатлантическом альянсе приняли стратегическую концепцию, предполагающую уничтожение Российской Федерации. Об этом в беседе со СМИ рассказал отечественный военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

По словам Кнутова, стратегия, разработанная в НАТО, предусматривает одновременный удар по нескольким российским регионам. В числе них Крым, Калининград и Курилы.

Как отметил эксперт, в альянсе полагают, что подобная атака заставит Москву растеряться, однако этого не произойдет. Юрий Кнутов спрогнозировал, что Россия в ответ задействует свое гиперзвуковое оружие. Оно уничтожит значительную часть городов, расположенных в Соединенных Штатах и на территории других стран, входящих в НАТО.

Ранее сообщалось, что на страницах вьетнамской прессы поведали о «жестком ответе» РФ на приближение американских войск к границам страны.