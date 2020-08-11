Soha рассказало о «жестком ответе» Москвы на приближение войск США к границам РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Москва подготовила «жесткий ответ» на приближение войск Соединенных Штатов к границам Российской Федерации. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах вьетнамских СМИ.

Как пишет издание Soha, в скором будущем Вашингтон направит дополнительно тысячу своих военнослужащих в Польшу, доведя их число до 5 500 человек. Также американцы модернизировали авиабазу, расположенную в литовском Шяуляе. На территории данного объекта находятся истребители стран, являющихся членами Североатлантического альянса.

В процитированной публикации отмечается, что Россия подготовила «жесткий ответ» на действия США. Среди подобных мер – стартовавшие в этом месяце под Калининградом учения «Океанский щит – 2020». В масштабных маневрах принимают участие около двух тысяч военных, 30 кораблей различных типов, 18 типов самолетов, большое количество другой техники.

Ранее сообщалось, что эксперт Михаил Александров назвал единственную проблему Москвы в случае начала наземного конфликта со Штатами.



