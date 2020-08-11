Аналитик назвал единственную проблему России в случае начала наземной войны с США

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11 августа 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт Михаил Александров назвал единственную проблему России в случае начала наземного вооруженного противостояния с Соединенными Штатами. По данному вопросу специалист высказался в беседе со СМИ.

Как отметил Александров, Москва имеет преимущество перед потенциальным противником в количестве техники. При этом, если вспыхнет конфликт, РФ столкнется с нехваткой военных, которые должны будут данной техникой управлять. России придется задействовать мобилизационный резерв, заявил аналитик.

Ранее сообщалось, что на страницах американской прессы раскрыли возможный козырь Москвы в случае наземной войны со Штатами.