Аналитик назвал единственную проблему России в случае начала наземной войны с США
11 августа 2020, 13:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Отечественный военный эксперт Михаил Александров назвал единственную проблему России в случае начала наземного вооруженного противостояния с Соединенными Штатами. По данному вопросу специалист высказался в беседе со СМИ.
Как отметил Александров, Москва имеет преимущество перед потенциальным противником в количестве техники. При этом, если вспыхнет конфликт, РФ столкнется с нехваткой военных, которые должны будут данной техникой управлять. России придется задействовать мобилизационный резерв, заявил аналитик.
Ранее сообщалось, что на страницах американской прессы раскрыли возможный козырь Москвы в случае наземной войны со Штатами.
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