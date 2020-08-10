Предсказан победитель в возможной крупномасштабной войне между США и Россией

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10 августа 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Михаил Александров, отечественный военный эксперт, спрогнозировал, кто станет победителем в случае крупномасштабного вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

Александров прокомментировал для издания ФАН материал американского журнала The National Interest, который поведал о двукратном превосходстве Москвы в количестве танков. По словам специалиста, армия США имеет преимущество перед Россией только в авиации, однако этот козырь нивелируется за счет большого числа отечественных средств ПВО.

Аналитик описал предполагаемый сценарий конфликта между странами, который может возникнуть из-за усилий Москвы по созданию Новороссии на территории Украины. Александров считает, что в ответ на эти действия Североатлантический альянс введет свои силы в Прибалтику. Эскалация противостояния приведет к крупномасштабной войне, которую выиграет Россия из-за своего преимущества в технике, предсказал эксперт.