National Interest раскрыл возможный козырь России в случае наземной войны с США

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10 августа 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Обозначен фактор, который способен стать преимуществом Российской Федерации в случае наземного военного столкновения с Соединенными Штатами. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах американских СМИ.

Журнал The National Interest пишет, что в распоряжении Вооруженных сил РФ имеются 12 тысяч танков, тогда как у армии США – 6 тысяч. Подобное превосходство в количестве бронемашин может стать преимуществом Москвы, если начнется наземная война, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в российском парламенте назвали условие для нанесения ракетного удара по территории Штатов.