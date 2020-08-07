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В Госдуме озвучили условие для удара российскими ракетами по Соединенным Штатам

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Госдуме озвучили условие для удара российскими ракетами по Соединенным Штатам
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В Государственной Думе назвали условие, при котором Российская Федерация атакует своими ракетами территорию Соединенных Штатов. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался депутат Александр Шерин.

Представитель нижней палаты парламента прокомментировал для НСН новость о том, что в министерстве обороны поведали об условиях применения Москвой ядерного вооружения. По словам Шерина, у РФ имеется концепция превентивного ядерного удара, при этом не все соответствующие документы находятся в публичном доступе.

Как отметил парламентарий, если американские морские пехотинцы попытаются высадиться на российском побережье, «понятно, что ракеты полетят не на это побережье, а на территорию США».

Ранее в пятницу сообщалось, что Яков Кедми, эксперт из Израиля, рассказал, сколько времени может занять уничтожение Штатов в случае начала военного конфликта с Москвой.

ДЦ

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