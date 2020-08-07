Экс-разведчик назвал примерный срок уничтожения США в случае ядерной войны с Россией

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7 августа 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Рост оборонных возможностей Российской Федерации ведет к сокращению срока, которое понадобится для уничтожения Соединенных Штатов, если между двумя государствами вспыхнет военный конфликт с применением ядерного оружия. С соответствующим заявлением выступил бывший разведчик из Израиля Яков Кедми, информируют отечественные интернет-СМИ.

Из слов эксперта, процитированного изданием ФАН, следует, что в случае начала ядерного противостояния уничтожение США займет от получаса до нескольких минут.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети разместили видео «сокрушительного удара» российских «Искандеров» по условному врагу. Учения, в ходе которых были задействованы данные комплексы, состоялись в Астраханской области.